منتخب مصر يثأر للكبار من جنوب أفريقيا ويتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

المنتخب المصري الأولمبي. (إنترنت)

تأهل المنتخب المصري الأولمبي إلى نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020) بعد الفوز على نظيره جنوب أفريقيا، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

سجل أهداف «الفراعنة» رمضان صبحي من ضربة جزاء في الدقيقة 59، قبل أن ينجح اللاعب عبد الرحمن مجدي من تسجيل هدفين في الدقيقتين 84 و89، ليثأر المنتخب المصري الأولمبي من خروج المنتخب الأول من ثُمن نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار على يد جنوب أفريقيا، والتي أقيمت في شهر يوليو الماضي على نفس الملعب.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر لمواجهة منتخب كوت ديفوار في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بالإضافة إلى تأهله رسميا إلى نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020).

وصعد الفراعنة للأولمبياد بعد الغياب في الدورة الماضية التي أقيمت في البرازيل وتأهلت مصر لمنافسات كرة القدم بالأولمبياد للمرة 12 في تاريخها، وفقا لـ«كورة».