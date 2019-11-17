بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 11:11 مساء
لحظة وصول نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى إسرائيل رفقة منتخب الأرجنتين. (إنترنت)

وصل نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، إلى إسرائيل رفقة بعثة منتخب الأرجنتين؛ وذلك لمواجهة منتخب أوروغواي في مباراة ودية من المقرر إقامتها غدًا الإثنين، بعد زيارة إلى السعودية، خاض خلالها «راقصو التانغو» مباراة ضد منتخب البرازيل.

ونشر الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، جندلمان، فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحظة وصول ميسي والأرجنتين إلى إسرائيل.

وقال جنلدمان في تغريدته: «نجم كرة القدم العالمي العبقري ميسي وصل قبل قليل إلى إسرائيل مع منتخب الأرجنتين لإجراء مباراة خاصة مع منتخب الأوروغواي غدًا في تل أبيب».

وظهر في المقطع أن بعثة المنتخب الأرجنتيني جاءت على متن الشركة الأردنية للطيران، بعد الزيارة إلى السعودية، وفقًا لشبكة «سي إن إن».

وكان منتخب الأرجنتين خاض مباراة ضد البرازيل على أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية، الرياض، يوم الجمعة الماضي، وانتهى اللقاء بهدف نظيف لصالح «راقصو التانغو» سجله ليونيل ميسي.

 

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