رونالدو يصل للهدف 99 مع البرتغال ويقترب من تحطيم رقم الإيراني علي دائي

نجم يوفينتوس وقائد البرتغال كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

سجل نجم يوفينتوس وقائد البرتغال، كريستيانو رونالدو، هدفه الدولي رقم 99 ليقود حاملة اللقب للفوز بهدفين دون رد، على مستضيفتها لوكسمبورج، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، والتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وافتتح برونو فيرنانديز أهداف اللقاء لصالح أبطال أوروبا، في الدقيقة 39، قبل أن يضع كريستيانو رونالدو بصمته كالعادة، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 86 من عمر المباراة، حسبما أفادت وكالة «فرانس برس».

وبذلك يصل رونالدو إلى 11 هدفًا في التصفيات الحالية ليتعادل مع مهاجم المنتخب الإنجليزي هاري كين، في صدارة هدافي التصفيات، وفقا لوكالة «رويترز».

ويقترب نجم يوفنتوس من هدفه رقم 100، وأصبح على بعد 10 أهداف فقط من الإيراني علي دائي أكثر من سجل لمنتخب في التاريخ برصيد 109 أهداف.

وبهذا الفوز رفع البرتغال رصيده إلى 17 نقطة، ويتأهل لليورو من المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بجانب متصدر المجموعة المنتخب الأوكراني.