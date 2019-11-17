النمسا تبلغ نهائيات «يورو 2020» وكرواتيا تلحق بها بعد قلب الطاولة على سلوفاكيا

المنتخب الكرواتي يحتفل بالتأهل إلى نهائيات يورو 2020 (الإنترنت).

بلغت كل من النمسا وكرواتيا نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بعد فوزهما على كل من شمال مقدونيا، وسلوفياكيا على الترتيب، مساء السبت.

وبلغت كرواتيا وصيفة بطلة العالم النهائيات القارية بعدما قلبت الطاولة على ضيفتها سلوفاكيا محولة تخلفها أمامها إلى فوز 3-1 في رييكا في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات، حسب «فرانس برس».

وكانت سلوفاكيا البادئة بالتسجيل عبر روبرت بوزينيك (32)، وردت كرواتيا بثلاثية تناوب على تسجيلها نيكولا فلاسيتش (56) وبرونو بيتكوفيتش (60) وإيفان بيريسيتش (74). وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب الوسط روبرت ماك لتلقيه الانذار الثاني (66).

وأنهت كرواتيا التصفيات في صدارة المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مطاردتها المباشرة المجر التي ارتاحت في هذه الجولة، فيما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 10 نقاط في المركز الرابع.

بدوره، حجز المنتخب النمسوي بطاقته إلى النهائيات بفوزه على ضيفه جمهورية شمال مقدونيا 2-صفر السبت على ملعب "إرنيست هابل" في فيينا في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات.

وسجل دافيد ألابا (8) وستيفان لاينر (48) هدفي النمسا التي كانت بحاجة إلى التعادل فقط لاقتناص البطاقة الثانية في المجموعة بعدما ضمنت بولندا البطاقة الأولى في الجولة الماضية.

وهو الفوز الثالث على التوالي للنمسا والسادس في التصفيات فعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام بولندا التي ضمنت إنهاء التصفيات في الصدارة بعد فوزها على مضيفتها إسرائيل بهدفين لغريغور كريتشوفياك (4) وكريستوف بيونتيك (54).