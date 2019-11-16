السويد تضمن الصعود لكأس أوروبا 2020 بهدفين في رومانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 12:47 صباحا
منتخب السويد (الإنترنت)

بلغ المنتخب السويدي لكرة القدم نهائيات كأس أوروبا 2020 بفوزه على مضيفه الروماني 2-صفر، الجمعة في بوخارست في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.

وحسمت السويد نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي مهاجم العين الإماراتي السابق وكراسنودار الروسي حاليا ماركوس بيرغ في الدقيقة 18، ومهاجم ماينتس الألماني الغاني الأصل روبن كوايسون في الدقيقة 34.

وحققت السويد الأهم كونها كانت بحاجة إلى الفوز على رومانيا، لضمان بطاقتها قبل الجولة الأخيرة الإثنين المقبل.

 ورفعت السويد رصيدها إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط أمام رومانيا، ولحقت بإسبانيا المتصدرة إلى النهائيات.

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