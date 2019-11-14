بالفيديو: 3 دقائق من المتعة الساحرة.. ليفربول ينشر 50 هدفا لمحمد صلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 09:59 مساء
نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

نشر نادي ليفربول الإنجليزي، فيديو يضم 50 هدفًا بأقدام لاعبه الدولي المصري محمد صلاح، حيث وصفها الريدز بـ«الأهداف الملكية».

وعلق النادي على الفيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «3 دقائق من المتعة الكروية الساحرة».

وجاء الفيديو قبل مواجهة ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لمواجهة مانشستر سيتي، والتي تفوق فيها النادي الأحمر على أرضية ملعبه «آنفيلد»، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وجاءت ثلاثية ليفربول أولا بتسديدة صاروخية سددها فابينيو من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك مانشيستر سيتي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وبعدها بقليل سجل اللاعب المصري محمد صلاح هدف فريقه الثاني في الدقيقة 13 من ضربة رأسية، فيما سجل ساديو ماني الهدف الثالث بضربة رأسية أيضا في الدقيقة 51 من عمر اللقاء.

وأصبح رصيد ليفربول 34 نقطة متربعا على صدارة الدوري الإنجليزي من 11 مباراة، بينما ظل مانشيستر سيتي برصيد 25 نقطة من 12 مباراة، وتراجع من المركز الثاني إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن فريقي ليستر سيتي وتشيلسي اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث.

 

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