قرعة نارية لـ«خليجي 24» بمشاركة 8 منتخبات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 05:57 مساء
النسخة الـ24 من بطولات كأس الخليج لكرة القدم. (إنترنت)

أسفرت قرعة النسخة الـ24 من بطولات كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24)، والتي أقيمت اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة، عن تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة على مجموعتين متوازنتين بالدور الأول للبطولة.

ووضعت القرعة المنتخب القطري على رأس المجموعة الأولى بصفته منتخب البلد المضيف، كما ضمت المجموعة معه منتخبات الإمارات واليمن والعراق، فيما وضع المنتخب العماني حامل لقب البطولة على رأس المجموعة الثانية التي ضمت معه منتخبات السعودية والكويت والبحرين، وفقًا لـ«كورة».

وطبقا للقرعة التي أجريت اليوم، ضمت كل مجموعة ثلاثة منتخبات سبق لها الفوز باللقب، فيما لم يحصل الفريق الرابع على اللقب من قبل حيث لم يسبق للبحرين واليمن الفوز باللقب الخليجي، حسبما أفاد موقع «يلا كورة».

وتقام البطولة في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 8 ديسمبر المقبل، علما بأنه تم تأجيل البطولة ليومين لتفادي انطلاقها يوم 24 من الشهر الجاري، يوم إياب الدور النهائي من دوري أبطال آسيا، حيث يخوض الهلال السعودي المباراة أمام أوراوا الياباني.

وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: (قطر - الإمارات - اليمن - العراق).

المجموعة الثانية: (عمان - السعودية - الكويت - البحرين).

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