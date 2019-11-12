الإمارات والبحرين تقرران المشاركة في «خليجي 24»

أعلنت كل من الإمارات والبحرين رسميا الثلاثاء عودتهما عن قرار مقاطعة كأس الخليج «خليجي 24» لكرة القدم المقررة في قطر، والمشاركة في البطولة التي تنطلق في 24 الشهر الحالي.



وخرج الاتحادان الإماراتي والبحريني في بيان بنفس الصيغة، حيث قالا أنه «بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم إلى الاتحادين البحريني والإماراتي لكرة القدم بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر وحتى السادس من ديسمبر 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة المشاركة (مشاركة المنتخب الوطني بالنسبة للبيان الإماراتي) في هذه البطولة».

