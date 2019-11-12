بطولة الماسترز للتنس: نادال يخسر أمام زفيريف في مباراته الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 نوفمبر 2019, 12:05 صباحا

خسر المصنف أول عالميا الإسباني رافايل نادال مباراته الأولى في بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبي كرة التنس المحترفين المقامة في لندن، الإثنين، أمام حامل اللقب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعا بنتيجة 2-6 و4-6، وفق «فرانس برس».

وخاض نادال مباراته الرسمية الأولى منذ انسحابه قبيل الدور نصف النهائي لدورة باريس للماسترز ألف نقطة مطلع نوفمبر الحالي، وتمكن زفيريف من تحقيق فوزه الأول عليه في سادس مواجهة مباشرة بينهما، بعد مباراة امتدت لنحو ساعة و25 دقيقة، لم يقدم فيها الماتادور الإسباني مستواه المعهود، وخسر إرساله ثلاث مرات.

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