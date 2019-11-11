وفاة لاعب الزمالك الشاب علاء علي

اللاعب الدولي المصري السابق علاء علي بقميص بتروجت (أرشيفية : الإنترنت)

توفى اليوم الإثنين اللاعب الدولي المصري السابق علاء علي بعد صراع مرير مع المرض المفاجئ الذي داهمه لينتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز الـ31 عامًا.

سبق ولعب علاء علي في العديد من الأندية المصرية ولم يكن مرتبطًا بفريق قبل أن يفارق الحياة، حيث مثل أندية «الزمالك» و«تليفونات بني سويف» و«سموحة» و«طلائع الجيش» و«وادي دجلة» و«المصري» و«بتروجت»، وبعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الثانية رحل عنه علاء في يوليو الماضي دون أن يقيد بأي نادٍ بعد أن هاجمه المرض.

ونعى نادي الزمالك وكثير من نجوم الكرة المصرية اللاعب الراحل عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

شارك علاء علي في 161 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 20 هدفًا وأرسل 18 تمريرة حاسمة، وكانت أبرز محطاته في البدايات مع نادي «الزمالك» بعدما تم تصعيده للفريق الأول موسم 2007-2008 قبل أن ينتقل إلى عدد من الأندية المختلفة.