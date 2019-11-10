ليفربول يقهر السيتي بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

فريق ليفربول الإنجليزي. (إنترنت)

فاز فريق ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي، بثلاثية أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب «الأنفيلد» في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح فابينيو التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون رد.

وفي أحداث الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف ساديو ماني هدفا ثالثا لليفربول في الدقيقة 51، فيما أحرز برناردو سيلفا هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 78.

بهذا الفوز رفع الليفر رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي أقرب ملاحقيه، في المقابل تراجع مانشستر سيتي، حامل اللقب، إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.