ليفربول يقهر السيتي بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 نوفمبر 2019, 08:39 مساء
فريق ليفربول الإنجليزي. (إنترنت)

فاز فريق ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي، بثلاثية أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب «الأنفيلد» في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح فابينيو التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم أصحاب الأرض بثنائية دون رد.

وفي أحداث الشوط الثاني من عمر المباراة، أضاف ساديو ماني هدفا ثالثا لليفربول في الدقيقة 51، فيما أحرز برناردو سيلفا هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 78.

بهذا الفوز رفع الليفر رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي أقرب ملاحقيه، في المقابل تراجع مانشستر سيتي، حامل اللقب، إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطوّرة «بوكيمون غو» تحول الناس إلى بطاطا
علوم وتكنولوجيا
دريجة: توحيد سعر الصرف هو الخطوة الصحيحة لإصلاح الاقتصاد
ليبيا
منتخب ليبيا يرد على الإشاعة في سوسة التونسية
رياضة محلية
النصر من الجزائر إلى كمبالا رحلة 40 عاما مع مسابقات الأندية الأفريقية
رياضة محلية
بعد 25 عاما.. الأردن يسترد أراضي الباقورة والغمر من «إسرائيل»
عربى
واشنطن بوست: «المرتزقة الروس» في ليبيا مدربون ومسلحون بشكل جيد
ليبيا
إيطاليا تتسلم طفلا ألحقته والدته بتنظيم «داعش» في سورية
عربى
كاركاتير خيري - المولد النبوي الشريف
كاريكاتير
«الثورة أنثى».. نساء لبنان يرفعن مطالب خاصة وسط زخم السياسة
عربى
«أوبك» ترجح صعود سوق النفط في العام المقبل
اقتصاد
جريدة «الوسط»: تصعيد كلامي وميداني في الداخل يواكب تحضيرات برلين
ليبيا
الإصابة تحرم ليبيا من خدمات «بن علي» في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروب يحسن من جودة نومك