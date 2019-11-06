بالفيديو: لحظة تصدي أوزيل لـ«لصين» مسلحيَن حاولا التعدي عليه بسكين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 نوفمبر 2019, 11:42 مساء
لحظة محاولة التعدي على الألماني مسعود أوزيل. (إنترنت)

نشرت الشرطة البريطانية، لأول مرة مقطع فيديو مسرب لرد فعل نجم فريق أرسنال الإنجليزي، الألماني مسعود أوزيل، عندما حاول اثنان سرقته والاعتداء عليه بسكين.

وكان جوردان نورثوفر، البالغ من العمر (26 عاما)، اعترف بجريمته التي ارتكبها في حق لاعبي آرسنال مسعود أوزيل وسعيد كولاسيناك، في منطقة هارو كراون بلندن شهر يوليو الماضي، حين أشهر سلاحا أبيض في وجهيهما قبل أن يلوذا بالفرار، وفقًا لـ«آس» الإسبانية.

وقالت صحيفة «الديلي تليغراف» البريطانية، أن الشرطة، نشرت مقطع الفيديو، الذي حاول لصان سرقة أوزيل وزميله في أرسنال الإنجليزي سياد كولاشيناتس، وظهر المقطع أن حنكة وجرأة وشجاعة أوزيل، هي كانت السبب في نجاته وزميله من عملية السطو، بعدما ظهر أوزيل في المقطع وهو يقف من دون خوف أمام اللصين، وبالعكس بدأ في مبادرتهم بالهجوم، ما أشعر اللصين بالخوف، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت الشرطة البريطانية في بيانها، أنه لولا وقوف أوزيل بقوة أمام اللصين، لما شعرا بالخوف، وجريا بتلك الطريقة.. يبدو من المقطع أن اللصين قليلا الخبرة، وكان يلوحان بالسلاح من باب التهديد، لكن هذا لم يهز شعرة في رأس أوزيل، الذي وقف لهما، وحاول توقيفهما عندما كانا يفران هاربين».

واضطر أوزيل إلى سلوك الطريق في الاتجاه المعاكس، بينما كان المسلح الذي ارتدى ثياب النينجا يواصل مطاردته إلى أن نجح النجم الألماني وبطل مونديال 2014 في أن يلوذ بالفرار.

 

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