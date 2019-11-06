يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من لوكوموتيف ويبلغ ثمن نهائي دوري الأبطال

جانب من مباراة يوفنتوس الإيطالي ونظيره لوكوموتيف موسكو بدوري الأبطال. (إنترنت)

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على نظيره لوكوموتيف موسكو، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل آرون رامزي هدف يوفنتوس الأول في الدقيقة 4، وعادل أليكسي ميرانشوك النتيجة للوكوموتيف موسكو في الدقيقة 12، قبل أن يسجل دوجلاس كوستا هدف الفوز القاتل لليوفي بالدقيقة 93.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط بصدارة المجموعة الرابعة متأهلًا لدور الـ16 رسميًا، قبل نهاية مرحلة المجموعات بجولتين، فيما تجمد رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن يوفنتوس تأهل لدور الستة عشر قبل نهاية مرحلة المجموعات بجولتين على الأقل لأول مرة منذ موسم (2008ـ 2009)، وبالتالي سيخوض يوفنتوس المباراتين المتبقيتين أمام كل من أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن لحسم متصدر المجموعة، وفقًا لـ«كورة».