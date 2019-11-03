هاميلتون بطلا للعالم في «الفورمولا واحد» للمرة السادسة

سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون. (إنترنت)

أحرز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، اليوم الأحد، لقبه السادس في بطولة العالم لـ«الفورمولا واحد»، بحلوله في المركز الثاني في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، التي فاز بها زميله ومطارده الوحيد الفنلندي فالتيري بوتاس، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من الرقم القياسي للألماني ميكايل شوماخر.

ومع تبقي مرحلتين فقط على نهاية بطولة 2019، بات هاميلتون صاحب الـ(34 عاما) يتقدم بفارق لا يمكن تعويضه عن بوتاس، ما أتاح له إحراز اللقب للمرة السادسة في مسيرته والثالثة تواليا، والانفراد بالمركز الثاني في ترتيب أكثر السائقين تتويجا أمام الأرجنتيني الراحل خوان مانويل فانجيو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال هاميلتون بعد عبوره خط النهاية عبر جهاز الاتصال الداخلي مع فريقه: «يا لها من نهاية أسبوع مذهلة.. لا يمكنني أن أصدق ذلك»، علما بأن فريق مرسيدس الذي سبق له حسم لقب الصانعين، بات أول فريق يتمكن من الفوز بلقبي السائقين والصانعين ست مرات على التوالي، حسبما أفاد موقع «يورسبورت».