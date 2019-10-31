الاتحاد السكندري يواجه بيروت اللبناني في نهائي البطولة العربية لكرة السلة

الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري المصري. (إنترنت)

يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي بيروت اللبناني، نظيره الاتحاد السكندري المصري، اليوم الخميس، في نهائي البطولة العربية للأندية، التي تقام فعالياتها بمدينة سلا المغربية.

وكان فريق بيروت اللبناني، انتزع أمس الأربعاء، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للبطولة العربية، بعدما تغلب على جمعية سلا المغربي في المربع الذهبي للبطولة بنتيجة 89 مقابل 80، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب المنستيري التونسي بفوزه بفارق سبع نقاط (86 - 79).

ويسبق المباراة النهائية مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بين جمعية سلا والاتحاد المنستيري التونسي.

يذكر أن الاتحاد السكندري هو الفائز بلقب النسخة الماضية للبطولة العربية وهو أكثر الفرق تتويجا بها بإجمالي 5 ألقاب متساويا مع الرياضي بيروت اللبناني.