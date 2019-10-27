هاميلتون يفوز بسباق جائزة المكسيك الكبرى لـ«فورمولا 1»

هاميلتون يتوج بلقب جائزة المكسيك. (إنترنت)

نجح سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بحسم سباق جائزة المكسيك الكبرى، متفوقا على الألماني سيباستيان فيتل الذي حل ثانيا أمام الفنلندي فالتيري بوتاس، في المرحلة الثامنة عشرة من بطولة العالم لـ«الفورمولا 1».

التفوق لم يكن كافيا لتتويج لويس هاميلتون باللقب للمرة السادسة في مسيرته، نظرا لحلول زميله في فريق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان هاميلتون الذي حقق الفوز الـ83 في مسيرته والعاشر هذا الموسم، يحتاج الى حلول بوتاس في المركز الخامس وما دون للتتويج باللقب للمرة الثالثة تواليا، لكن الفنلندي الذي جاء خلف سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل، أبقى على آماله، ولو الضئيلة، في إحراز اللقب العالمي للمرة الأولى.