محمد صلاح ينقذ ليفربول من التعادل أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

جانب من مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي. (ديلي ميل سبورت)

فاز فريق ليفربول على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «الأنفيلد»، ضمن منافسات الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل المهاجم الإنجليزي هاري كين، أول أهداف المباراة لصالح توتنهام في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك هندرسون هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 50 من تسديدة قوية، وفي الدقيقة 72 نجح المصري محمد صلاح في تسجيل هدف التقدم لليفربول من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول، وبفارق 6 نقاط أمام حامل اللقب مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 12 نقطة في المركز الحادي عشر.