أستوني ينتزع لقب بطولة العالم للراليات ويحرم فرنسيا من التتويج السابع

الأستوني أوت تاناك ينجح في إحراز لقب بطولة العالم (إنترنت)

نجح الأستوني أوت تاناك في إحراز لقب بطولة العالم للراليات للمرة الأولى في مسيرته، على متن تويوتا، اليوم الأحد، ويعد اللقب هو الأول، ليحرم الفرنسي سيباستيان أوجييه حامل اللقب من التتويج للمرة السابعة تواليًا، وذلك في ختام رالي كتالونيا الإسباني، وفقًا لما نشرته «فرانس برس».

ومع انتهاء المرحلة الثالثة عشرة من البطولة وتبقي مرحلة وحيدة في أستراليا، عزز تاناك صدارته الترتيب العام للبطولة بفوزه في المرحلة الخاصة، المعروفة بـ«باور ستايدج».

وجاء في المركز الثاني في كتالونيا خلف البلجيكي تييري نوفيل على متن هيونداي، مقابل اكتفاء أوجييه على متن سيتروين بالمركز الثامن.