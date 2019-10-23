برشلونة ينجو بصعوبة من فخ سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

جانب من مباراة برشلونة الإسباني وسلافيا براج التشيكي. (تويتر)

فاز برشلونة الإسباني على نظيره سلافيا براج التشيكي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، في معقل الأخير «إدين أرينا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف الأول لبرشلونة ميسي في الدقيقة 3، قبل أن يسجل بيتر أولاينكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، بينما سجل يان بوريل هدف سلافيا براج الوحيد في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد رصيد سلافيا براج عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.