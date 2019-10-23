ليفربول يُهين جينك البلجيكي برباعية في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 11:07 مساء
نجم ليفربول محمد صلاح. (إنترنت)

نجح ليفربول الإنجليزي، في تحقيق فوز كبير، على نظيره نادي جينك البلجيكي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء الهدف الأول لليفر في الدقيقة الثانية عن طريق تشامبرلين، قبل أن يسجل هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 57، ليأتي ساديو ماني ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 77، وسجل الريدز الهدف الرابع عن طريق المصري محمد صلاح في الدقيقة 87، ثم سجل جينك هدفه الأول والوحيد في الدقيقة 88 عن طريق أودي.

بهذه النتيجة يصل رصيد ليفربول إلى 6 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بينما يتوقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة في المركز الرابع.

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