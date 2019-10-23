تشيلسي يتفوق على أياكس في أبطال أوروبا.. وباتشواي يحقق رقما مميزا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 10:26 مساء
مهاجم تشيلسي الإنجليزي ميتشي باتشواي. (إنترنت)

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب يوهان كرويف أرينا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل هدف المباراة الوحيد المهاجم ميتشي باتشواي في الدقيقة 86، ليرتقي تشيلسي إلى صدارة المجموعة الثامنة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد أياكس عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وقالت شبكة «اوبتا» للإحصائيات، إن ميتشي باتشواي هو أكثر تسجيلا للأهداف بقميص تشيلسي منذ بداية موسم 2016-2017 كلاعب احتياط بعدما أحرز 9 أهداف متفوقا على لاعبي البلوز بـ4 أهداف، وفقًا لـ«بطولات».

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