الاتحاد الإسباني يعلن الموعد النهائي للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 11:38 صباحا

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل نهائي يوم 18 ديسمبر المقبل موعدا جديدا لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، التي كانت مقررة في 26 الجاري، وتأجلت بسبب أعمال العنف في إقليم كتالونيا.

وأكد الاتحاد في بيان اليوم، الأربعاء، أنه تم اتخاذ القرار بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة، حسبما نقلت «فرانس برس».

ويشهد إقليم كتالونيا توترا منذ قضت المحكمة العليا الإسبانية، الإثنين الماضي بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاما، بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا العام 2017.

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