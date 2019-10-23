ديبالا ينقذ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا ويقتحم القائمة التاريخية لأساطيره

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 12:05 صباحا
نجم يوفينتوس الإيطالي باولو ديبالا. (إنترنت)

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا صعبا أمام ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم في تورينو، بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

افتتح أليكسي ميرانشوك أهداف المباراة بالدقيقة 30 لصالح لوكوموتيف، قبل أن ينجح باولو ديبالا في تسجيل هدفين ليوفنتوس بالدقيقتين 77 و79، وفقا لـ«كورة».

بهذه النتيجة رفع يوفنتوس رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد لوكوموتيف عند ثلاث نقاط بالمركز الثالث. 

وكشفت شبكة «أوبتا» للإحصاءات، أن ديبالا بهدفيه في شباك لوكوموتيف وصل إلى هدفه رقم 13 في دوري أبطال أوروبا، مشيرة إلى أن اللاعب دخل قائمة هدافي يوفنتوس في تاريخ مسابقة دوري الأبطال، ليصبح خامس هداف للبيانكونيري بالمسابقة، بعد الرباعي إنزاجي، وبلاتيني، وتريزيجيه، وديل بييرو.

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