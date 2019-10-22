إيقاف الاتحاد الإيراني للجودو.. والسبب إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 أكتوبر 2019, 06:57 مساء
بطل الجودو الإيراني سعيد ملايي. (أرشيفية : إنترنت)

قرر الاتحاد الدولي للجودو، اليوم الثلاثاء، إيقاف الاتحاد الإيراني للعبة؛ بسبب رفضه مواجهة لاعبيه نظراءهم الإسرائيليين، وبالتالي أصبح مهددا بالغياب عن دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو الصيف المقبل، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وكان سعيد ملايي، بطل العالم 2018 لوزن تحت 81 كلغ، واجه ضغوطا من السلطات الرياضية الإيرانية بعد بلوغه مراحل متقدمة في منافسات بطولة 2019، تفاديا لمواجهة الإسرائيلي ساغي موكي، وخسر ملايي في نصف النهائي أمام البلجيكي ماتياس كاس، بينما أحرز موكي الذهبية في النهائي.

واعتبر الاتحاد الدولي في قراره النهائي الذي أعلنه اليوم، الثلاثاء، أن الضغوطات التي مارسها الاتحاد الإيراني تجاه لاعبه ملايي، «انتهاك للوائحه المتعلقة باحترام الروح الأولمبية مبدأ الحياد السياسي والعالمية، وكذلك التلاعب بنتيجة مسابقة»، حسبما أفاد «عربي 21».

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