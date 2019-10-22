نقل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي من بيونغ يانغ إلى شنغهاي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نقل نهائي مسابقة كأس الاتحاد بين فريقي العهد اللبناني ومضيفه «25 أبريل» الكوري الشمالي المقررة في 2 نوفمبر المقبل في بيونغ يانغ إلى مدينة شنغهاي الصينية، بعد أسبوع من مباراة جدلية بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية أُقيمت دون جماهير ونقل تلفزيوني.

وجاء في بيان الاتحاد القاري: «نظرًا للعقوبات الحالية السارية على كوريا الشمالية، حذر الشركاء التجاريون للاتحاد الآسيوي من التحديات في إنتاج وبث المباراة النهائية، وهي واحدة من أكثر الأحداث المتوقعة في رزنامة الاتحاد الآسيوي»، وفق «فرانس برس».