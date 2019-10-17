أسطورة التنس نادال يتسبب في إغلاق المجال الجوي بإسبانيا

نجم التنس العالمي الإسباني رافائيل نادال. (أرشيفية : إنترنت)

يستعد نجم التنس العالمي الإسباني رافائيل نادال، لإقامة حفل زفافه على خطيبته ماريا تشيسكا بيريو، مساء السبت المقبل، وسط تعزيزات أمنية مكثفة برغبة من كليهما.

وذكرت جريدة «ماركا» الإسبانية أن الملك الإسباني السابق خوان كارلوس، وقرينته صوفيا، قد يحضران حفل زفاف «المصنف الثاني على عالم التنس»، وقد تقوم السلطات الإسبانية بغلق المجال الجوي لعدة ساعات، وفقا لـ«كورة».

كما سيتم منع الطائرات المسيرة «درون» من التواجد في محيط الحفل الذي ستحتضنه جزر البليار، وستطبق غرامات تصل إلى 50 ألف يورو على المخالفين، حسبما أفادت «ماركا».

ويقام حفل زفاف نادال، المتوج بـ19 لقبا للجراند سلام، في قلعة فورتاليزا، بمنطقة بولينسا في مايوركا، وهو نفس المكان الذي شهد حفل زواج نجم كرة القدم، الويلزي جاريث بيل.