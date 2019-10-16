طلب نقل الكلاسيكو إلى مدريد بسبب التوتر السياسي في كاتالونيا

جانب من أحداث إقليم كاتالونيا (إنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أنها طلبت من الاتحاد المحلي نقل مباراة الـ«كلاسيكو» المرتقبة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، من أرض الأول إلى العاصمة، على خلفية التوتر في إقليم كاتالونيا، بعد أحكام السجن بحق قياديين انفصاليين.

وأفادت الرابطة أنها طلبت من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن تعقد اجتماعا وتنقل مكان إقامة الكلاسيكو إلى مدريد، بسبب الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرتنا، وفق ما نقلته فرانس برس.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين برشلونة بطل الموسمين الماضيين وثاني الترتيب حاليا، وريال مدريد المتصدر، على ملعب الأول كامب نو، في 26 أكتوبر، ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم المعروف باسم «الليغا».

جانب من أحداث إقليم كاتالونيا (إنترنت)