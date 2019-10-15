مباراة انجلترا تتوقف مرتين في بلغاريا.. وساوثجيت يخرج عن شعوره

جانب من توقف مباراة انجلترا وبلغاريا أمس الإثنين (إنترنت)

خرج المدير الفني لمنتخب انجلترا جاريث ساوثجيت عن شعوره، إذاء الموقف الذي تعرض له لاعبوه خلال مباراتهم أمام بلغاريا، أمس الإثنين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية «يورو 2020»، واصفا الوضع بـ«غير المقبول»، حيث توقفت مباراة المنتخبين على ملعب فاسيل ليفسكي مرتين في الشوط الأول، بعد أن أبدى لاعبو إنجلترا استياءهم من هتافات عنصرية من جانب بعض الجماهير البلغارية.

وأوضح ساوثجيت عقب اللقاء الذي انتهى بفوز كاسح للضيوف بسداسية نظيفة في تصريحات تليفزيونية «نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا، كنا على تواصل دائم مع الحكم الرابع، وحكم الساحة، توصلت مع اللاعبين، والجميع أجمع على أن الوضع أصبح غير مقبول، لقد استطعنا توصيل رسالتين اليوم، الفوز بنتيجة كبيرة باللقاء، وتسليط الضوء على هذا الموقف للعالم بأسره، المباراة توقفت مرتين، وأعلم أن هذا لن يكون كافيا للبعض».

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعرب في بيان عقب اللقاء عن إدانته التامة الهتافات العنصرية التي طالت لاعبيه، مطالبا الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» بالتحقيق في هذه الأحداث، ولا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعبوه لمثل هذه السلوكيات المرفوضة في كل المجتمعات.

سجل سداسية انجلترا ماركوس راشفورد في الدقيقة 7، وروس باركلي 20، وروس باركلي 32، ورحيم سترلينج 45، ورحيم سترلينج 69، وهاري كين 85 من زمن المباراة.