مباراة انجلترا تتوقف مرتين في بلغاريا.. وساوثجيت يخرج عن شعوره

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 15 أكتوبر 2019, 01:34 مساء
جانب من توقف مباراة انجلترا وبلغاريا أمس الإثنين (إنترنت)

خرج المدير الفني لمنتخب انجلترا جاريث ساوثجيت عن شعوره، إذاء الموقف الذي تعرض له لاعبوه خلال مباراتهم أمام بلغاريا، أمس الإثنين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية «يورو 2020»، واصفا الوضع بـ«غير المقبول»، حيث توقفت مباراة المنتخبين على ملعب فاسيل ليفسكي مرتين في الشوط الأول، بعد أن أبدى لاعبو إنجلترا استياءهم من هتافات عنصرية من جانب بعض الجماهير البلغارية.

وأوضح ساوثجيت عقب اللقاء الذي انتهى بفوز كاسح للضيوف بسداسية نظيفة في تصريحات تليفزيونية «نحذر على الفور عندما نسمع شيئا مثل هذا، كنا على تواصل دائم مع الحكم الرابع، وحكم الساحة، توصلت مع اللاعبين، والجميع أجمع على أن الوضع أصبح غير مقبول، لقد استطعنا توصيل رسالتين اليوم، الفوز بنتيجة كبيرة باللقاء، وتسليط الضوء على هذا الموقف للعالم بأسره، المباراة توقفت مرتين، وأعلم أن هذا لن يكون كافيا للبعض».

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعرب في بيان عقب اللقاء عن إدانته التامة الهتافات العنصرية التي طالت لاعبيه، مطالبا الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» بالتحقيق في هذه الأحداث، ولا سيما أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعبوه لمثل هذه السلوكيات المرفوضة في كل المجتمعات.

سجل سداسية انجلترا ماركوس راشفورد في الدقيقة 7، وروس باركلي 20، وروس باركلي 32، ورحيم سترلينج 45، ورحيم سترلينج 69، وهاري كين 85 من زمن المباراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن منحة تصل إلى 5 آلاف دولار لمنظمات المجتمع المدني
ليبيا
توقعات «متشائمة جدا» من البنك الدولي.. الاقتصاد الليبي مقبل على «سنوات عجاف»
ليبيا
ضغوط على ترامب لقلب موازين القوى الدولية في ليبيا
ليبيا
«الوسط» تستطلع آراء سياسيين وأكاديميين حول مؤتمر برلين
ليبيا
القبض على لص هتك عرض فتاة في طرابلس
ليبيا
قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة التخلص من الرطوبة في سيارتك