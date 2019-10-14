كريستيانو رونالدو يستمر في كتابة التاريخ.. ويلاحق إنجاز 5 أساطير

أسطورة المنتخب البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو. (إنترنت)

نجح أسطورة المنتخب البرتغالي ونجم نادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، في تسجيل رقم تاريخي مميز في مسيرته، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده ضد أوكرانيا بمدينة «كييف» الأوكرانية، والتي انتهت بخسارة البرتغال (2-1).

الدون البرتغالي استطاع هز شباك أوكرانيا في الدقيقة 72 من عمر المباراة، التي أُقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، عن طريق ركلة جزاء، ليصل رونالدو إلى الهدف رقم 700 على مدار مسيرته، وفقًا لـ«يلا كورة».

كما وصل «صاروخ ماديرا» إلى هدفه الـ 95 مع البرتغال، ليصبح على بُعد 14 هدفا من الرقم القياسي للإيراني على دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكافة منتخبات العالم برصيد 109 أهداف.

وجاء الـ700 هدف لرونالدو خلال مسيرته بواقع: 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة البرتغال، 118 هدفا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، 450 مع ريال مدريد الإسباني، 32 هدفا مع يوفنتوس الإيطالي و95 هدفا مع البرتغال، حسبما أفاد موقع «كورة».

وأصبح رونالدو سادس لاعب يحقق ذلك الإنجاز بعد كل من التشيكوسلوفاكي جوزيف بيكان يتصدر القائمة بـ805 أهداف، خلفه البرازيلي روماريو بـ772 هدفا متفوقا على «الجوهرة السوداء» بيليه برصيده 767 هدفا، ورابعا بوشكاش بـ746 هدفا، وخامسا جيرارد مولر بـ 735 هدفا.

أحرز رومان ياريمتشوك الهدف الأول لصالح أوكرانيا بعد 6 دقائق فقط من بداية المباراة، بينما جاء الهدف الثاني عبر اللاعب آندريه يارملينكو في الدقيقة 27، وجاء هدف البرتغال عن طريق رونالدو في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة ، ضمن المنتخب الأوكراني تأهله لبطولة كأس الأمم الأوروبية بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بينما تحتل البرتغال المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى بطولة (يورو 2020)، التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة.