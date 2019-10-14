التاريخ ينتظر كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال ضد أوكرانيا

نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية : إنترنت)

يحل منتخب البرتغال ضيفا ثقيلا على منتخب أوكرانيا، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الإثنين، بمدينة «كييف» الأوكرانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

ويحتل منتخب أوكرانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بينما يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

ويحتاج المنتخب الأوكراني نقطة وحيدة في مباراة اليوم، من أجل ضمان التأهل لبطولة كأس الأمم الأوروبية، فيما يسعى منتخب البرتغال لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع أوكرانيا، وفقًا لـ«كورة».

سيكون عشاق نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، مع موعد تاريخي في حال تمكن «الدون» من تسجيل هدف أمام المنتخب الأوكراني لينضم لقائمة اللاعبين الذين سجلوا 700 هدف في تاريخهم الكروي، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وتمكن «صاروخ ماديرا» الفائز بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال في يونيو الماضي من تسجيل 699 هدفا طوال مسيرته في جميع المسابقات رفقة الأندية أو المنتخب.

يذكر بأن جوزيف بيكان يتصدر القائمة بـ805 أهداف، خلفه البرازيلي روماريو بـ772 هدفا متفوقا على «الجوهرة السوداء» بيليه الذي برصيده 767 هدفا، ورابعا بوشكاش بـ746 هدفًا، وخامسا جيرارد مولر بـ 735 هدفا، وسادسا يأتي البرتغالي رونالدو بـ699 هدفًا.