نجمان عربيان ضمن أفضل 50 لاعبا في الدوري الإنجليزي خلال 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 أكتوبر 2019, 06:42 مساء
النجمين محمد صلاح ورياض محرز. (أرشيفية : إنترنت)

وقع النجمين الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ضمن أفضل 50 لاعبا في آخر 10 أعوام بمسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز، وفقا لاختيارات صحيفة «ميرور» الإنجليزية.

وحل رياض محرز المرتبة الـ14 في القائمة، وكتبت «ميرور» فاز نجم الجزائر بلقب الدوري الإنجليزي في موسم (2015-2016)، وبعد أن انضم إلى فريق الثعالب مقابل 450 ألف جنيه استرليني، انتقل بعد 4 سنوات إلى مانشستر سيتي بـ60 مليون إسترليني، حسبما أفاد موقع «سبورت 360».

فيما جاء محمد صلاح في المركز الـ16، وكتبت الصحيفة عنه «لا يوجد لاعب قبله سجل 32 هدفًا في موسم واحد من الدوري المكون من 38 مباراة»

واعتمدت الصحيفة في تقييم اللاعبين على مدة فترة تواجد اللاعب في الدوري الإنجليزي وتأثيره مع ناديه، أما اللاعبون الذين انضموا لأندية الدوري الإنجليزي منذ أقل من عامين لم يتم وضعهم في الاعتبار.

وتصدر سيرجيو أجويرو هداف ماشستر سيتي قائمة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي آخر 10 أعوام، ويليه زميله الإسباني دافيد فيا ثانيا، ثم زميلهما السابق البلجيكي فينسينت كومابني الذي غادر البريميرليج مع نهاية الموسم الماضي، منتقلاُ إلى أندرلخت.

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