تحية عسكرية لأتراك تثير حفيظة اليويفا وتفتح مجالا للتحقيق

التحية العسكرية للاعبين الأتراك (إنترنت)

كشف مسؤول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن المتابعة الدقيقة لما صدر عن بعض اللاعبين الأتراك، حيث أعلن الاتحاد عن نظره في معلومات أفادت بأن لاعبين أتراكا احتفلوا بفوز فريقهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية، في وقت ينفذ فيه الجيش التركي عملية في شمال شرق سورية.

وقال المسؤول الصحفي في دوري الأبطال، فيليب تاونسند، لوكالة الأنباء الإيطالية (انسا): «أنا شخصيا لم أر ذلك التصرف الذي يمكن أن يعد استفزازا، هل تمنع القواعد التنظيمية الإشارات السياسية والدينية؟ نعم، ويمكنني أن أضمن أننا سوف ننظر في هذا الوضع، دعوني أتأكد من صحته»، وفقا لما نقلته وكالة (أ ف ب)، اليوم الأحد.



وأدى اللاعبون الأتراك التحية العسكرية، بعد تسجيل اللاعب جينك توسون، أمس الأول الجمعة، الهدف الفائز على ألبانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020، ونشرت بعد المباراة صورة للفريق التركي على حسابه الرسمي على «تويتر»، يظهر فيها اللاعبون وهم يؤدون التحية العسكرية، وكتب في التغريدة أن اللاعبين «أهدوا فوزهم إلى جنودنا الشجعان وإلى عسكريينا ومواطنينا الذين سقطوا شهداء».

من جهة ثانية، أدى لاعب الجمباز التركي إبراهيم تشولاك التحية العسكرية في بطولة العالم للجمباز في شتوتغارت بعدما فاز بميدالية ذهبية، وعادة في تركيا، يعلن مشاهير ومن بينهم لاعبو كرة قدم الدعم لقوات أمن وجيش بلدهم بعد وقوع هجمات أو عند تنفيذهم عمليات عسكرية، كما شهدت إيطاليا، إثارة اللاعب التركي في نادي روما جنكيز أوندر الجدل أيضا بصورة يظهر فيها وهو يؤدي التحية العسكرية وحوله ثلاثة أعلام تركية، ليتعرض أوندر لانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أنه كان يرتدي قميص نادي روما.

وأطلقت تركيا الأربعاء عملية عسكرية في شمال سورية ضد القوات الكردية بعد يومين من سحب الولايات المتحدة لقوات لها كانت متمركزة في بعض المواقع في الشمال السوري قرب الحدود مع تركيا، الأمر الذي أثار حفيظة دول الجوار في المنطقة وكذلك دول العالم الكبرى.

التحية العسكرية للاعبين الأتراك (إنترنت)