تحية عسكرية لأتراك تثير حفيظة اليويفا وتفتح مجالا للتحقيق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 أكتوبر 2019, 02:03 مساء
التحية العسكرية للاعبين الأتراك (إنترنت)

كشف مسؤول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن المتابعة الدقيقة لما صدر عن بعض اللاعبين الأتراك، حيث أعلن الاتحاد عن نظره في معلومات أفادت بأن لاعبين أتراكا احتفلوا بفوز فريقهم على ألبانيا بأداء التحية العسكرية، في وقت ينفذ فيه الجيش التركي عملية في شمال شرق سورية.

وقال المسؤول الصحفي في دوري الأبطال، فيليب تاونسند، لوكالة الأنباء الإيطالية (انسا): «أنا شخصيا لم أر ذلك التصرف الذي يمكن أن يعد استفزازا، هل تمنع القواعد التنظيمية الإشارات السياسية والدينية؟ نعم، ويمكنني أن أضمن أننا سوف ننظر في هذا الوضع، دعوني أتأكد من صحته»، وفقا لما نقلته وكالة (أ ف ب)، اليوم الأحد.
 
وأدى اللاعبون الأتراك التحية العسكرية، بعد تسجيل اللاعب جينك توسون، أمس الأول الجمعة، الهدف الفائز على ألبانيا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020، ونشرت بعد المباراة صورة للفريق التركي على حسابه الرسمي على «تويتر»، يظهر فيها اللاعبون وهم يؤدون التحية العسكرية، وكتب في التغريدة أن اللاعبين «أهدوا فوزهم إلى جنودنا الشجعان وإلى عسكريينا ومواطنينا الذين سقطوا شهداء».

من جهة ثانية، أدى لاعب الجمباز التركي إبراهيم تشولاك التحية العسكرية في بطولة العالم للجمباز في شتوتغارت بعدما فاز بميدالية ذهبية، وعادة في تركيا، يعلن مشاهير ومن بينهم لاعبو كرة قدم الدعم لقوات أمن وجيش بلدهم بعد وقوع هجمات أو عند تنفيذهم عمليات عسكرية، كما شهدت إيطاليا، إثارة اللاعب التركي في نادي روما جنكيز أوندر الجدل أيضا بصورة يظهر فيها وهو يؤدي التحية العسكرية وحوله ثلاثة أعلام تركية، ليتعرض أوندر لانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أنه كان يرتدي قميص نادي روما.

وأطلقت تركيا الأربعاء عملية عسكرية في شمال سورية ضد القوات الكردية بعد يومين من سحب الولايات المتحدة لقوات لها كانت متمركزة في بعض المواقع في الشمال السوري قرب الحدود مع تركيا، الأمر الذي أثار حفيظة دول الجوار في المنطقة وكذلك دول العالم الكبرى.

التحية العسكرية للاعبين الأتراك (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم
ثقافة وفن
ماذا قال قيس سعيد ونبيل القروي عن ليبيا في المناظرة الرئاسية؟
ليبيا
«مالية الوفاق»: المصرف المركزي يربكنا في تنفيذ الترتيبات المالية
ليبيا
المنتدى الاقتصادي العالمي يحدد أبرز التحديات للاقتصاد الليبي
ليبيا
«خارجية الوفاق» تنفي سرقة أموال من السفارة الليبية في واشنطن
ليبيا
إصابة رئيس المجلس المحلي تاورغاء بـ«اللشمانيا»
ليبيا
ضابط إسرائيلي سابق يكشف طلب نبيل القروي مساعدته لجمع الفرقاء الليبيين
ليبيا
المصير المجهول يطارد الدوري الليبي
رياضة محلية
مدير مستشفى غدامس: الخاطفون يطالبون بالإفراج عن شاب من الزنتان محتجز عند قوة ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: المؤتمر الدولي يدخل الثلاجة إلى حين إشعار آخر
ليبيا
في العدد 203: استمرار التصعيد العسكري ومخاوف من انعكاسات الاجتياح التركي لسورية ...
ليبيا
مصدر أمني: العثور على جثتين لامرأتين سودانيتين وخطف 3 أخريات في بنغازي
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة الشرف.. ليبيون رفضوا بيع تاريخ وحضارة بلادهم