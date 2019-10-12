عداء كيني يكسر الرقم القياسي في تاريخ الماراثون

العداء الكيني، إليود كيبشوج (أرشيفية : الإنترنت)

نجح العداء الكيني، إليود كيبشوج، في تحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق الماراثون بعد قطعه، صباح اليوم السبت، ماراثون فيينا، في توقيت ساعة واحدة، و59 دقيقة و40 ثانية.

وبات البطل الكيني أول عداء يتمكن من قطع سباق الماراثون في أقل من ساعتين، حيث كسر إليود كيبشوغي الرقم القياسي المسجل تاريخيا في سباقات الماراثون، ليكون أول عداء ينجح في الوصول إلى هذا الإنجاز الكبير، وذلك في إطار مشاركته في السباق الطويل في ماراثون خاص استضافته العاصمة النمساوية فيينا، كما أشار موقع «بي بي سي» الرياضي إلى أن العداء الكيني إليود كيبشوغي (34 سنة)، قطع مسافة 42 كلم في ساعة و59 دقيقة و40 ثانية في تحدي ماراثون، الذي كان يهدف العداء فيه إلى كسر الرقم القياسي المسجل كأسرع توقيت في تاريخ الماراثونات.

ووفقا للأرقام المسجلة في ماراثون 42 كلم، تخطى العداء إليود كيبشوغي مسافة 5 كلم بتوقيت بلغ 14 دقيقة، وقطع مسافة 10 كلم في 28 دقيقة و20 ثانية، ثم تخطى مسافة 15 كلم في 42 دقيقة و34 ثانية، قبل أن يتخطى حاجز الـ20 كلم في 56 دقيقة و47 ثانية.