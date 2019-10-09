في غياب ميسي.. الأرجنتين تخطف تعادلًا مثيرًا من ألمانيا

جانب من مباراة منتخب الأرجنتين وألمانيا الودية. (إنترنت)

نجح المنتخب الأرجنتيني في خطف التعادل من مضيفه الألماني بنتيجة (2 -2)، في المباراة الدولية الودية التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» بمدينة دورتموند الألمانية.

المنتخب الألماني سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 16 عن طريق سيرغ نابري، قبل أن يعزز كاي هيرفتز تقدم فريقه في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 65 سجل لوكاس إلاريو هدف تقليص الفارق للمنتخب الأرجنتيني، قبل أن يقدم لزميله لوكاس أوكامبوس تمريرة سجل منها هدف التعادل في الدقيقة 85، وفقًا لـ«كورة».

وسبق أن ألتقي الفريقان في نهائي كأس العالم في ثلاث نسخ أعوام 1986 و1990 و2014، كما خاض المنتخب الأرجنتيني المباراة في غياب نجمه وقائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي المعاقب بالحرمان من لعب المباريات الدولية لمدة ثلاثة أشهر.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة أستونيا يوم الأحد المقبل ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، فيما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإكوادوري في مباراة ودية أخرى في اليوم ذاته، وفقًا لـ«العربية».