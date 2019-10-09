في غياب ميسي.. الأرجنتين تخطف تعادلًا مثيرًا من ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 11:43 مساء
جانب من مباراة منتخب الأرجنتين وألمانيا الودية. (إنترنت)

نجح المنتخب الأرجنتيني في خطف التعادل من مضيفه الألماني بنتيجة (2 -2)، في المباراة الدولية الودية التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» بمدينة دورتموند الألمانية.

المنتخب الألماني سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 16 عن طريق سيرغ نابري، قبل أن يعزز كاي هيرفتز تقدم فريقه في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 65 سجل لوكاس إلاريو هدف تقليص الفارق للمنتخب الأرجنتيني، قبل أن يقدم لزميله لوكاس أوكامبوس تمريرة سجل منها هدف التعادل في الدقيقة 85، وفقًا لـ«كورة».

وسبق أن ألتقي الفريقان في نهائي كأس العالم في ثلاث نسخ أعوام 1986 و1990 و2014، كما خاض المنتخب الأرجنتيني المباراة في غياب نجمه وقائد برشلونة الإسباني ليونيل ميسي المعاقب بالحرمان من لعب المباريات الدولية لمدة ثلاثة أشهر.

ويستعد المنتخب الألماني لمواجهة أستونيا يوم الأحد المقبل ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020، فيما يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره الإكوادوري في مباراة ودية أخرى في اليوم ذاته، وفقًا لـ«العربية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين تحارب الأموات.. تدمير مقابر مسلمي الإيغور في شينجيانغ الصينية
دولى
وثائقي جديد يكشف دور بريطانيا في انقلاب إيران العام 1953
ثقافة وفن
فوز 3 علماء بجائزة نوبل للكيمياء لاختراعهم بطارية ليثيوم
علوم وتكنولوجيا
محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»
رياضة عالمية
الشلماني: مجهولون سحبوا أموالًا من خزينة اتحاد الكرة الليبي وسيارات خارج السيطرة
رياضة محلية
الليرة التركية تتراجع لأقل سعر في شهر بعد تهديدات ترامب
اقتصاد
بلدي مصراتة: الرئاسي مقصر في دعم الدفاعات الجوية وأي تواصل مع حفتر تصرف فردي
ليبيا
مقتل طبيب وإصابة مسعفين اثنين في قصف جوي على منطقة الطويشة
ليبيا
المشير حفتر يلتقي بأمراء محاور طرابلس لمتابعة سير العمليات العسكرية
ليبيا
اتفاقية فرنسية تشادية لدعم مطاردة المتمردين والمسلحين القادمين من ليبيا
ليبيا
بوتين يحتفل بعيد ميلاده في غابات سيبيريا
دولى
الشركات البريطانية تكدس البضائع استعدادا لـ«بريكست»
اقتصاد
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب مصاب بشلل رباعي يستعيد القدرة على المشي