مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا

كأس دوري أبطال أفريقيا. (أرشيفية : إنترنت)

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا لمواجهات دور المجموعات (دور الـ16) للموسم 2019-2020، التي أُقيمت بأحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وأسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وفقًا لـ«كورة»، كالتالي:

- المجموعة الأولى: بريميرو أغوستو الأنغولي، زيسكو يونايتد الزامبي، الزمالك المصري أو جينيراسيون سبور، تي بي مازمبي الكنغولي.

- المجموعة الثانية: بلاتينيوم الزامبي، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي، الأهلي المصري.

- المجموعة الثالثة: بيترو أتلتيكو الأنغولي، اتحاد العاصمة الجزائري، ماملودي صن داونز الجنوب أفريقي، الوداد الرياضي البيضاوي.

- المجموعة الرابعة: شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي، الرجاء الرياضي البيضاوي، الترجي التونسي.