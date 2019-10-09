مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 أكتوبر 2019, 08:47 مساء
كأس دوري أبطال أفريقيا. (أرشيفية : إنترنت)

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا لمواجهات دور المجموعات (دور الـ16) للموسم 2019-2020، التي أُقيمت بأحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وأسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، وفقًا لـ«كورة»، كالتالي:

- المجموعة الأولى: بريميرو أغوستو الأنغولي، زيسكو يونايتد الزامبي، الزمالك المصري أو جينيراسيون سبور، تي بي مازمبي الكنغولي.

- المجموعة الثانية: بلاتينيوم الزامبي، الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي، الأهلي المصري.

- المجموعة الثالثة: بيترو أتلتيكو الأنغولي، اتحاد العاصمة الجزائري، ماملودي صن داونز الجنوب أفريقي، الوداد الرياضي البيضاوي.

- المجموعة الرابعة: شبيبة القبائل الجزائري، فيتا كلوب الكونغولي، الرجاء الرياضي البيضاوي، الترجي التونسي.

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