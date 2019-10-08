محمد صلاح رجل العام من مجلة «جي كيو»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 أكتوبر 2019, 09:57 مساء
نجم ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح. (أرشيفية : إنترنت)

فاز نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، بجائزة رجل العام 2019 من مجلة «جي كيو» الأمريكية (نسخة الشرق الأوسط).

وقال محمد صلاح، عقب تتويجه بالجائزة في حفل أُقيم الإثنين، في مدينة دبي، بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير: «كانت كل أحلامي وأهدافي أن أكون محترفًا معروفًا، ولم أتخيل أن أصل إلى هذا المستوى الذي وصلت له الآن»، وفقًا لـ«كورة».

وأوضح صلاح: «كل طفل يحلم بالظهور على شاشة التلفزيون، ولكن حين ظهرت لأول مرة تغيرت كل أهدافي، وأردت أن أحترف في الخارج، وبعد ذلك أردت أن أكون الأفضل».

وعن توقيعه أول عقد كلاعب محترف بعمر الـ16 عامًا، قال: «في هذه المرحلة قررت أن أكون لاعبًا محترفًا، وكانت فرصة لم أضيعها، وكان أول قراراتي الكبرى، وقلت لا يجب أن أترك تلك الفرصة تفلت من يدي».

ويعود صلاح إلى الملاعب يوم 19 أكتوبر الحالي، وذلك بعد توقف بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اضطر على إثرها لمغادرة ساحة المباراة، حسبما افاد موقع «في الجول».

ويستعد ليفربول لمواجهة نارية، يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد، في مباراة سيتيح الفوز بها للاعبي الريدز تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز في 18 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي، ليعادل رقم مانشستر سيتي القياسي.

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