وولفرهامبتون يهدي ليفربول مفاجأة ويفوز على مانشستر سيتي بثنائية

جانب من مباراة وولفرهامبتون والسيتي في الدوري الإنجليزي. (موقع ديلي ميل سبورت)

سقط فريق مانشستر سيتي، بشكل مفاجئ على ملعبه وأمام جماهيره أمام ضيفه وولفرهامبتون، بنتيجة بهدفين نظيفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز أداما تراوري هدف وولفرهامبتون الأول في الدقيقة 80 من زمن المباراة، فيما سجل ذات اللاعب الهدف الثاني لفريقه في الوقت القاتل وتحديدًا في الدقيقة 94.

بهذه النتيجة تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 10 نقاط في المركز الـ11.