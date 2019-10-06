تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

جانب من مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي. (موقع ديلي ميل سبورت)

فاز فريق تشيلسي الإنجليزي، على نظيره ساوثهامبتون برباعية مقابل هدف، على ملعب «سانت ميريز»، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أول أهداف المباراة اللاعب تامي أبراهام لصالح تشيلسي في الدقيقة الـ17، قبل أن ينجح مونت في هز شباك صاحب الأرض في الدقيقة الـ24، وحاول داني إنجز تقليص الفارق عنتدما سجل هدف ساوثهامبتون الوحيد في الدقيقة 30، ولكن عاد نجولو كانتي وميتشي باتشواي، وسجل الهدفين الثالث والرابع لتشيسلي في الدقائق 40 و89.

بهذه النتيجة أصبح تشيلسي في المركز الخامس بعد وصوله للنقطة 14، بينما توقف ساوثهامبتون عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.