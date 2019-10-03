البحرينية سلوى ناصر تتوج بذهبية 400 متر في مونديال الدوحة

العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر. (إنترنت)

توجت العداءة البحرينية سلوى عيد ناصر، بذهبية سباق 400 متر سيدات، اليوم الخميس، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، المقامة حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجلت سلوى ناصر، زمن وقدره 48:14 ثانية، وهو أسرع ثالث توقيت على مر الأزمنة، وجاءت خلفها شوني ميلر أويبو من البهاماس، بزمن وقدره 48:37 ثانية، أما البرونزية فحصلت عليها الجامايكية شيريكا جاكسون بزمن 49:47 ثانية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتعد هذه الذهبية هي الأولى للعرب في البطولة الحالية والميدالية الثالثة للبحرين بعد فضية روز شيليمو في الماراتون، وبرونزية سباق التتابع المختلط 4 مرات 400 م.