مدرب برشلونة والأرجنتين السابق: ميسي لا يستحق جائزة أفضل لاعب في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 أكتوبر 2019, 11:03 مساء
نجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث المدير الفني لنادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين السابق تاتا مارتينو، عن تتويج نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي, بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وصدم المدير الفني الحالي لمنتخب المكسيك، ميسي بعدما قال في تصريحاته لقناة «TUDN» المكسيكية، إن مواطنه لا يستحق التتويج بهذه الجائزة، وفقًا لـ«كورة».

ويرى تاتا مارتينو، أن ليونيل ميسي لم يقدم هذا العام الأداء الذي يؤهله أن يتواجد ما بين الأفضل لهذه الجائزة.

وكان ميسي قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا), متفوقًا على الثنائي نجم يوفينتوس كريستيانو رونالدو، وومدافع ليفربول فيرجيل فان ديك.

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