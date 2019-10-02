سواريز يقود برشلونة لإحباط مخطط إنتر ميلان في دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 11:32 مساء
جانب من مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. (إنترنت)

نجح فريق برشلونة الإسباني، في تحقيق الفوز على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «الكامب نو»، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل أول أهداف المباراة اللاعب لوتارو مارتينز لصالح الإنتر في الدقيقة الثالثة، وعادل الأوروغواياني لويس سواريز النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 58، قبل أن ينجح في إحباط مخطط الضيوف بإحرازه هدف الفوز والثاني له في الدقيقة 84.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع بروسيا دورتموند في صدارة المجموعة السادسة، بينما تجمد رصيد إنتر عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

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