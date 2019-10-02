قرعة نارية لمجموعتي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 10:29 مساء
منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).، مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، تحت (23 عامًا).، التي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وأُقيمت مراسم القرعة، مساء اليوم الأربعاء، بقصر الحرملك في مدينة الإسكندرية المصرية، بحضور ممثلي 7 منتخبات، بالإضافة إلى مصر البلد المنظم.

وتم تقسيم المنتخبات المشارِكة إلى مجموعتين، ليصعد البطل والوصيف لخوض دور الأربعة، ثم النهائي ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، ليتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020، وفقًا لـ«كورة»

وجاءت نتائج القرعة على النحو كالتالي:

- المجموعة الأولى: (مصر - مالي - الكاميرون - غانا).

- المجموعة الثانية: (نيجيريا - كوت ديفوار - زامبيا - جنوب أفريقيا).

ويستهل المنتخب المصري الأولمبي، مشواره بالبطولة بمواجهة مالي يوم 8 نوفمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وهي المباراة الافتتاحية للبطولة.

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