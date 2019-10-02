الاتحاد الإنجليزي يوجه تهمة رسمية إلى نجم مانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 أكتوبر 2019, 06:53 مساء
لاعبا فريق مانشستر سيتي برناردو سيلفا وبينجامين مندي. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، توجيه تهمة سوء السلوك إلى نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، البرتغالي برناردو سيلفا، على خلفية تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر».

وجاء هذا الاتهام بعد أن قام برناردو سيلفا بممازحة زميله الفرنسي بينيامين ميندي، في 22 سبتمبر الماضي، حيث نشر صورة على هيئة شخصية كاريكاتورية تستخدَم كشعار لنوع محبوب من الحلوى المغلفة بالشوولاته، وفقًا لـ«سبورت 360».

وكانت التغريدة التي نشرها سيلفا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، ضد زميله صاحب «البشرة السمراء» على سبيل المزاح، اُعتُبِرت ذات طبيعة عنصرية، وخرقًا للقوانين، حيث تحمل في طياتها إشارة إلى عرق أو لون، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز».

وأصدر الاتحاد الإنجليزي بيانًا صباح اليوم الأربعاء جاء فيه: «تم اتهام بيرناردو سيلفا بسوء السلوك بسبب خرقه لقاعدة الاتحاد الإنجليزي فيما يتعلق بالتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي في 22 سبتمبر 2019».

وبحسب ما ذكرته جريدة «ميرور» البريطانية، فإن برناردو أمامه مهلة لمدة أسبوع حتى يوم الأربعاء 9 أكتوبر، للرد على تلك الاتهامات قبل إصدار حكم نهائي بشأن اللاعب المهدد بالإيقاف لمدة قد تصل إلى 6 مباريات، وفقًا لـ«كورة».

وأشار «سكاي نيوز» إلى أن سيلفا صاحب الـ25 عامًا، كان بعث خلال الأسبوع الماضي برسالة إلى الاتحاد الإنجليزي، اعتذر فيها عما بدر منه وتضمنت دعمًا من زميله الفرنسي بينجامين مندي الذي أكد أنه لم يشعر بإساءة جراء ما نشره البرتغالي.

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