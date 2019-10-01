بالفيديو: معاقبة حكم إيطالي تحرش بإحدى الفتيات خلال مباراة تنس

الحكم الإيطالي جيانلوكا موسكريلا. (إنترنت : موقع روسيا اليوم)

قررت رابطة لاعبي التنس المحترفين، معاقبة الحكم الإيطالي، جيانلوكا موسكريلا، بإيقافه لحين انتهاء التحقيق في واقعة تحرشه بإحدى الفتيات، أثناء إدارته إحدى المباريات في بطولة «فلورنسا» الإيطالية.

وأقدم الحكم، الذي أدار مباراة جمعت بين البرتغالي بيدرو سوزا، والإيطالي، إنريكو ديلا فالي، في يوم 26 من الشهر الماضي، على التحرش اللفظي بإحدى الفتيات الموجودات في الملعب للقيام بمهمة جمع الكرات، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وقال «موسكريلا» للفتاة التي كانت مكلفة بجمع الكرات خلال تلك المباراة: «أنت رائعة، مثيرة للغاية، هل أنت بخير؟ هل الجو حار؟ تشعرين بالحرارة؟ جسديا أم نفسيا؟».

وأثار تصرف الحكم غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو يظهر واقعة تحرشه اللفظي بالفتاة، وفقًا لـ«وكالة سوا» الإخبارية.

يذكر أن موسكاريلا انضم إلى حكام بطولات رابطة التنس للمحترفين في العام 2010، ويحمل الشارة الذهبية التي تخول له التحكيم في البطولات الأربع الكبرى (أستراليا المفتوحة، فرنسا المفتوحة، ويمبلدون، أمريكا المفتوحة).