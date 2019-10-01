بالفيديو: معاقبة حكم إيطالي تحرش بإحدى الفتيات خلال مباراة تنس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019, 10:21 مساء
الحكم الإيطالي جيانلوكا موسكريلا. (إنترنت : موقع روسيا اليوم)

قررت رابطة لاعبي التنس المحترفين، معاقبة الحكم الإيطالي، جيانلوكا موسكريلا، بإيقافه لحين انتهاء التحقيق في واقعة تحرشه بإحدى الفتيات، أثناء إدارته إحدى المباريات في بطولة «فلورنسا» الإيطالية.

وأقدم الحكم، الذي أدار مباراة جمعت بين البرتغالي بيدرو سوزا، والإيطالي، إنريكو ديلا فالي، في يوم 26 من الشهر الماضي، على التحرش اللفظي بإحدى الفتيات الموجودات في الملعب للقيام بمهمة جمع الكرات، وفقا لـ«روسيا اليوم».

وقال «موسكريلا» للفتاة التي كانت مكلفة بجمع الكرات خلال تلك المباراة: «أنت رائعة، مثيرة للغاية، هل أنت بخير؟ هل الجو حار؟ تشعرين بالحرارة؟ جسديا أم نفسيا؟».

وأثار تصرف الحكم غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار فيديو يظهر واقعة تحرشه اللفظي بالفتاة، وفقًا لـ«وكالة سوا» الإخبارية.

يذكر أن موسكاريلا انضم إلى حكام بطولات رابطة التنس للمحترفين في العام 2010، ويحمل الشارة الذهبية التي تخول له التحكيم في البطولات الأربع الكبرى (أستراليا المفتوحة، فرنسا المفتوحة، ويمبلدون، أمريكا المفتوحة).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قاتل بلا رحمة».. الصحف الإيطالية تُشيد بتألق المحترف الليبي أحمد بن علي
رياضة محلية
المغرب تحتضن المنتدى الاقتصادي الدولي حول ليبيا في نوفمبر
ليبيا
المجلس الرئاسي يحدد 7 مطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم
ليبيا
أكبر حزب «إسلامي» في الجزائر يمتنع عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية
عربى
مونديال الدوحة 2019: الأميركي كولمان بطل العالم في سباق 100م
رياضة عالمية
النويري يحذر من خطورة حلول «الخارج» ويدعو إلى اجتماع النواب لتقديم خارطة طريق
ليبيا
الجيش الروسي يدمر 60 «طائرة بدون طيار» في سورية خلال 2019
عربى
«كوكبنا في خطر».. هتافات المتظاهرين في المغرب من أجل المناخ
عربى
في مثل هذا اليوم رحل محمود المنتصر أول رئيس وزراء حكومة ليبيا الاتحادية
ثقافة وفن
«أفريكوم» تعلن مقتل 17 عنصرًا من تنظيم «داعش» في غارة جنوب غرب ليبيا
ليبيا
أزمة «عزل ترامب» تتفاقم والبيت الأبيض متهم بمحاولة «خنق القضية»
دولى
جريدة «الوسط»: مشاورات دولية مكثفة في نيويورك تمهد لـ«جولة برلين»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الحميض.. فوائد صحية مذهلة