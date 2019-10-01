ريال مدريد يتعادل بشق الأنفس مع كلوب بروج في أبطال أوروبا

جانب من مباراة ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا (إنترنت)

سقط ريال مدريد الإسباني، في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) أمام نظيره كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

افتتح أهداف المباراة النيجيري إيمانيول دينيس لفريقه البلجيكي، في الدقيقة 9 بعد خطأ دفاعي في صفوف ريال مدريد، قبل أن يعود اللاعب من جديد ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتقدم كلوب بروج على الفريق الملكي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح سيرجيو راموس في تسجيل أول أهداف الريال في الدقيقة 55، برأسية بعد عرضية من زميله كريم بنزيما، وقبل المباراة بخمس دقائق، عادل البرازيلي كاسميرو النتيجة لممثل إسبانيا بعد عرضية من الألماني توني كروس.

بهذه النتيجة رفع كلوب بروج رصيده إلى نقطتين في وصافة المجموعة الأولى مؤقتًا، بينما يتذيل ريال مدريد الترتيب بنقطة واحدة.