كريستيانو رونالدو يفكر في الاعتزال قريبًا

نجم نادي يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو (أرشيفية : إنترنت)

تحدث نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن الاستمتاع بالحياة بعيدًا عن كرة القدم، وعن مستقبله الكروي خلال العامين المقبلين.

وقال «صاروخ ماديرا» في حوار مع موقع «SportBible»، الشهير في مدينة تورينو الإيطالية: «ما زلت أحب كرة القدم، أحب إمتاع الجماهير والذين يحبون كريستيانو رونالدو، العمر ليس مهما، المهم العقلية»، وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وأوضح رونالدو: «في آخر 5 أعوام بدأت في التفكير بكيفية رؤية نفسي خارج عالم كرة القدم، والاستمتاع بمجال ريادة الأعمال، لذا من يعلم ما قد يحدث خلال العام المقبل أو عامين؟»

صحيفة «ميرور» البريطانية فسرت تصريح رونالدو صاحب الـ(34 عامًا) على أنه يفكر بالاعتزال قريبًا، خاصة مع اعترافه برغبته في التركيز أكثر على مجال ريادة الأعمال الذي برع فيه، حسبما أفاد موقع «في الجول».

ويمتلك رونالدو إمبراطورية أعمال بعيدًا عن ملعب الكرة، إذ إنه يمتلك خط إنتاج ملابس داخلية وملابس جينز وأحذية وخط إنتاج عطور ووكالة إنتاج رقمي وسلسلة مطاعم وسلسلة صالات جيم وسلسلة فنادق.

وكان «الدون البرتغالي» قد صرح في حوار سابق مع شبكة «TVI» البرتغالية قائلًا: «ربما يمكنني اختتام مسيرتي العام القادم، ولكن يمكن أيضًا أن ألعب حتى سن الـ 40 أو 41»، وفقًا لـ«كورة».