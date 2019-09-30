«الفار» ينقذ آرسنال من فخ السقوط أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 11:32 مساء
جانب من مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي. (إنترنت)

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، موقعة مانشستر يونايتد وآرسنال، والتي أُقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب «أولد ترافورد» في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 45 من هجمة مرتدة منظمة عبر دانيل جيمس، انتهت بوصول الكرة إلى سكوت ماكتوميناي على حدود منطقة الجزاء، ليطلق صاروخية لم يتمكن لينو حتى من التحرك للتصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف، وفقًا لـ«جول».

وسجل آرسنال هدف التعادل في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، بعد تمريرة خاطئة من مدافع اليونايتد أكسيل توانزيبي، وصلت إلى بوكايو ساكا، الذي مرر كرة سحرية إلى أوباميانغ، الذي انفرد بدي خيا، ليضع كرة ساقطة من فوق الحارس الإسباني، وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، قبل أن يعود حكم المباراة إلى تقنية «الفار» ويحتسب الهدف.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة ليتحصن بالمركز الرابع بفارق الأهداف عن وستهام (الخامس)، ونقطتين عن ليستر سيتي الثالث، بينما ارتقى مانشستر يونايتد مركزًا واحدًا ليستقر في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

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