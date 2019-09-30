«فيفا» يلزم ناديا إنجليزيا بدفع 6 ملايين يورو في «لاعب متوفٍ»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 سبتمبر 2019, 05:38 مساء
الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا. (أرشيفية : إنترنت)

ألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الإثنين، نادي كارديف سيتي الويلزي، دفع مبلغ ستة ملايين يورو، إلى نادي نانت الفرنسي بدل انتقال الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

وقال «فيفا» وفقًا لوكالة «فرانس برس» إن لجنة أوضاع اللاعبين توصلت إلى أن على كارديف دفع مبلغ 6 ملايين يورو، وهي الدفعة الأولى بموجب اتفاق الانتقال الذي توصل إليه بين الطرفين في 19 يناير 2019.

وكان نانت تقدم بشكوى أمام «فيفا» في فبراير إثر رفض كارديف الذي هبط في نهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الإنجليزية الأولى، دفع قيمة صفقة انتقال سالا إلى صفوفه والبالغ 17 مليون يورو.

ولقي سالا مصرعه في يناير الماضي، لدى تحطم طائرة صغيرة كان على متنها في بحر المانش، وهو في طريقه من نانت إلى كارديف بعد اتفاق على انتقاله من الأول الى الثاني.

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