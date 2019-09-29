للمرة الرابعة.. الجامايكية فرايزر برايس بطلة العالم في سباق 100 م

العداءة الجامايكية شيلي آن فرايزر برايس. (أرشيفية : إنترنت)

أحرزت العداءة الجامايكية شيلي آن فرايزر برايس، ذهبية سباق 100 م، ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، مسجلة 10.71 ثانية (أفضل رقم هذا العام) اليوم الأحد في الدوحة.

وحلت في المركز الثاني البريطانية الصاعدة دينا آشر سميث مسجلة 10.83 ثانية، فيما حلت ثالثة العاجية ماري جوزيه لو تالو بـ 10.90 ثانية، والتي كانت تمني النفس بإحراز أول ذهبية لها في بطولة العالم بعد اكتفائها بالفضية في سباقي السرعة في لندن قبل سنتين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويعد هذا اللقب هو الرابع لفرايرز برايس في بطولة العالم بعد أعوام 2009 و2013 و2015، علمًا بأنها غابت عن النسخة الأخيرة في لندن عام 2017 لوضعها مولودا.

أما الجامايكية إيلين طومسون بطلة سباقي السرعة 100 م و200 م في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، فحلت رابعة وفشلت في حصد باكورة ألقابها العالمية في فئة الفردي، بعدما كانت ضمن منتخب جامايكا للتتابع 4 مرات 100 م المتوج بذهبية بطولة العالم 2015 في العاصمة الصينية بكين.

والخسارة التي تعرضت لها طومسون في الدوحة، هي الثانية فقط لها هذا العام بعد التي منيت بها في لقاء شنغهاي الماسي مطلع الموسم.