الزمالك ينتظر قرار «الكاف» لحسم تأهله لمجموعات الأبطال بعد انسحاب بطل السنغال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 سبتمبر 2019, 08:52 مساء
جانب من مباراة فريق الزمالك المصري وجينيراسيون فوت السنغالي. (أرشيفية : إنترنت)

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لموسم (2019-2020)، وذلك بعدما انسحب منافسه فريق جينيراسيون فوت السنغالي تنفيذًا لتهديداته بعدم خوض لقاء الإياب بدور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتواجد فريق الزمالك اليوم الأحد، في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وقام المدير الفني الصربي ميتشو بإعلان تشكيل الفريق الأبيض وخوض عمليات الإحماء والاستعداد للقاء بشكل طبيعي، حتى أعلن حكم المباراة نهاية المباراة بعد 20 دقيقة من انطلاق اللقاء لعدم حضور الفريق السنغالي إلى أرض الملعب.

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب بالسنغال بهدفين مقابل هدف، قبل أن يغيب الفريق السنغالي عن الحضور لملعب مباراة الإياب ببرج العرب، اعتراضًا منه على تغيير موعد وملعب المباراة من قبل الاتحاد الأفريقي «كاف».

وبعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي، من المقرر أن يعلن االاتحاد اأفريقي لكرة القدم «كاف» عن قراره الرسمي بشأن الفريق المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة الأفريقية من بين الزمالك وجينيراسيون.

ويتم اعتماد فوز الزمالك وعبوره لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والذي شارك فيها الفريق الأبيض عقب احتلاله المركز الثاني بالدوري المصري بالموسم المنصرم، وفقًا لموقع «سبورت 360».

وجاء غياب جينيراسيون عن التواجد ببرج العرب وعدم خوض اللقاء بسبب رفضه قرار نقل اللقاء من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى الإسكندرية، متمسكا بحقه بضرورة إخطاره بتغيير الملعب قبل اللقاء بـ10 أيام وفقا للائحة الكاف، في المقابل تواجد الزمالك ببرج العرب تنفيذا لخطاب جديد من الكاف يقر بنقل اللقاء لبرج العرب اليوم لصعوبة خوضه بالقاهرة والذي كان مقررًا له أمس لدواع أمنية، حسبما أفاد موقع «كورة».

وأعلن مسؤولو جنيراسيون تمسكهم باللجوء للمحكمة الرياضية للحفاظ على حقوقهم والتأكيد على صحة موقفهم في عدم خوض اللقاء.

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